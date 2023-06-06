Происшествия 06 июня 2023, 17:26 Нижегородские медики прооперировали мальчика, пострадавшего из-за падения кирпичной кладки крыльца

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В Нижнем Новгороде на девятилетнего мальчика упала кирпичная кладка крыльца. Пострадавшему ребенку сделали операцию, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Кирпичная облицовка упала на ногу мальчика. С повреждением пальцев пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали.

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Отмечается, что в настоящий момент мальчик находится в травматологическом отделении в стабильном состоянии.