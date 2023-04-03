Происшествия 03 апреля 2023, 13:48 Нижегородская прокуратура начала проверку после ДТП с тремя пострадавшими

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Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после аварии, которая произошла 2 апреля в Балахнинском округе на трассе Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на ведомство.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. По словам очевидцев, семилетнюю девочку, находившуюся в салоне автомобиля, выбросило из машины.

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Отмечается, что региональная прокуратура контролирует деятельность правоохранительных и аварийно-спасательных служб.