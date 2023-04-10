10 апреля 2023, 15:38
Нижегородка избила чужого ребенка, обозвавшего ее сына
В Сети появилась видеозапись, на которой женщина избивает руками и ногами ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на соцсети.
Как рассказали очевидцы событий, на площадке поссорились двое мальчиков, и один обозвал другого. Мама ребенка вступилась за чадо и набросилась на его обидчика. Ее пришлось оттаскивать от мальчика свидетелям драки.
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Видеозапись привлекала внимание полиции, проводится проверка.
Дети
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