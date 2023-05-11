11 мая 2023, 23:17
Нижегородец заплатит 400 тысяч рублей за сбитого пешехода
В Нижегородской области вынесли приговор жителю Кстовского района, который проехал на красный свет и сбил пешехода. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городскую прокуратуру.
Авария произошла на Генкиной улице. Пострадавший пешеход, пожилой мужчина, получил травмы средней тяжести. Виновника аварии лишили прав, осудили на год ограничения свободы и обязали выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей.
ДТП
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