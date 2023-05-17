Происшествия 17 мая 2023, 16:53 Нижегородец заявил в полицию, что похитители требуют выкуп за его мать в миллион рублей

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В Нижнем Новгороде в полицию обратился местный житель, который сообщил, что его мать пропала, а ему звонят похитители с требованием выкупа. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина сообщил, что его 75-летняя мать вышла из дома и не вернулась. Но в тот же день она сняла со своего счета миллион рублей. После нижегородцу стали поступать звонки с неизвестных номеров. Ему говорили, что мать находится в другом городе, и требовали за нее выкуп — еще миллион рублей. Полицейские начали поиски пенсионерки.

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