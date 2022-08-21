Нижегородец устроил драку с зеброй-аниматором и попал на видео

Мужчина подрался с зеброй-аниматором в центре Нижнего Новгорода. Один из прохожих заснял конфликт на видео и поделился кадрами в соцсетях.

На видео попал момент, когда мужчина повалил аниматора в костюме зебры на асфальт. Дерущихся попытался разнять еще один мужчина. На помощь к аниматору поспешил его коллега в костюме жирафа.

По данным портала «Открытый Нижний», конфликт произошел вечером в пятницу, 19 августа. Мужчины устроили драку на Большой Покровской улице. Рукоприкладство сопровождалось нецензурной лексикой. Как заявил нападавший, причиной потасовки стало оскорбление со стороны аниматора.

Журналисты отправили запрос в ГУ МВД по Нижегородской области, чтобы выяснить все обстоятельства драки в центре города.

Еще одна драка произошла в воскресенье, 14 августа, в Ленинградской области. Двое молодых людей избили 28-летнего мужчину в деревне Новое Девяткино. Потасовка началась после дорожного конфликта. Следователи Всеволожского района завели уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».