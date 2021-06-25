Нижегородец спас тонущих детей с помощью куска пенопласта

Житель города Городец (Нижегородская область) спас сразу троих тонущих детей. Сделать это удалось с помощью куска пенопласта, за который держались напуганные школьники. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ситуация произошла сегодня, 25 июня. Юлиан — молодой человек, совершивший героический поступок, отдыхал с девушкой на пляже Горьковского моря, рядом с деревней Вашуриха. В какой-то момент он услышал вдали от берега детские крики и просьбы о помощи. Мужчина тут же бросился в воду.

«Я, не раздумывая, бросился на помощь детям. Подплывая к ним, я увидел, что три девочки и мальчик держались за кусок небольшого пенопласта. На вид ребятам было около восьми-десяти лет. Они были очень напуганы. Я старался не паниковать, взялся за другой край пенопласта и стал плыть к берегу. Нас сильно сносило течением», — рассказал спасатель.

Татьяна также помогала спасать детей. Так как девушка не умеет плавать, она вытягивала тонущих за руки на мели. Когда все оказались на берегу, Юлиан и Татьяна успокоили детей и расспросили их о месте жительства.