28 января 2020, 13:43
«Нива» врезалась в снегоход на полном ходу
Столкновение «Нивы» и снегохода произошло в республике Башкортостан. Водитель снегохода в больнице. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на местную ГИБДД.
Авария произошла, когда 37-летний водитель «Нивы» попытался обогнать автомобиль, который двигался перед ним. В этот момент 27-летний водитель снегохода совершал поворот налево. Они столкнулись.
По данным ГИБДД, «мужчина, управлявший снегоходом, не имел прав на управление этим видом транспорта». Он был доставлен в больницу с переломами.
Выясняются обстоятельства произошедшего.