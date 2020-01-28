«Нива» врезалась в снегоход на полном ходу

Авария произошла, когда 37-летний водитель «Нивы» попытался обогнать автомобиль, который двигался перед ним. В этот момент 27-летний водитель снегохода совершал поворот налево. Они столкнулись.

По данным ГИБДД, «мужчина, управлявший снегоходом, не имел прав на управление этим видом транспорта». Он был доставлен в больницу с переломами.

Выясняются обстоятельства произошедшего.