Эксклюзив 19 января 2024, 09:50 «Нива» протаранила остановку на Новочеркасском бульваре в Москве, есть пострадавшие Источник «360»: «Нива» влетела в остановку на Новочеркасском бульваре в Москве

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Белый автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в районе дома № 26. О ЧП в Марьине сообщил источник «360».

На место происшествия прибыла полиция и два наряда скорой. По предварительной информации, в результате случившегося двух человек доставят в больницу, еще двоих сейчас осматривают медики, добавил собеседник «360».

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.