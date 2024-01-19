19 января 2024, 09:50
«Нива» протаранила остановку на Новочеркасском бульваре в Москве, есть пострадавшие
Источник «360»: «Нива» влетела в остановку на Новочеркасском бульваре в Москве
Белый автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре в районе дома № 26. О ЧП в Марьине сообщил источник «360».
На место происшествия прибыла полиция и два наряда скорой. По предварительной информации, в результате случившегося двух человек доставят в больницу, еще двоих сейчас осматривают медики, добавил собеседник «360».
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Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ДТП
Москва
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