Nissan врезался в пассажирский автобус в Иркутске. Видео

Иномарка столкнулась с автобусом, который следовал по маршруту № 28р. Авария произошла на улице Трактовой, около остановки «Узловая», утром 3 ноября.

Пассажира легковушки госпитализировали. Никто из 25 человек в автобусе не пострадал. По предварительной информации, 31-летний водитель Nissan был пьян.

В отношении владельца иномарки составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

На месте ДТП работают правоохранители. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Днем ранее в Иркутске иномарка на большой скорости снесла ограждение и врезалась в памятник Александру III. Полицейские увидели у монумента пьяного мужчину. Тот сообщил, что не сидел за рулем машины, сам он просто гулял по набережной. Местный житель отказался проходить медицинское освидетельствование.