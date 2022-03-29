Nissan Terrano, Lexus и Nissan Leaf столкнулись во Владивостоке

Очевидцы сообщили о тройном ДТП на улице Гоголя во Владивостоке. По словам местных жителей, одна иномарка врезалась в другую, которая, в свою очередь, задела третий легковой автомобиль.

Как пишет vostokmedia.com, в аварии пострадали элитный автомобиль Lexus, а также две модели Nissan: Terrano и Leaf.

Аварию спровоцировал водитель Nissan Terrano, который не смог своевременно затормозить и врезался в Lexus сзади. А Lexus от удара дернулся вперед и столкнулся с Nissan Leaf.

Все три автомобиля пострадали незначительно. У виновника аварии немного погнут капот и смят перед кузова. У Lexus наблюдаются дефекты заднего бампера и двери багажника, а при ударе спереди дорогая иномарка отделалась только поломанными креплениями для номерного знака.

Новость о произошедшей аварии была опубликована в телеграм-каналах dpskontrol_125rus и dps.control.