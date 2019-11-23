Nissan Micra не поделил петербургскую улицу с внедорожником

Очевидцы происшествия опубликовали информацию о ДТП в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По фотографиях в Сети понятно, что столкновение не было сильным, и пострадавших в аварии нет. Однако автомобили столкнулись прямо на автобусной остановке, тем самым заблокировав подъезд к ней общественного транспорта.