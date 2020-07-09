Nissan и Toyota попали в аварию под Петербургом

Авария произошла 9 июля, около 16:20.

По предварительным данным, 39-летняя женщина, которая сидела за рулем Toyota, выехала на встречную полосу и там столкнулась с Nissan.

Внутри второй иномарки сидели водитель и пассажир. Они получили травмы и попали в больницу. Одиннадцатилетний ребенок владелицы Toyota тоже пострадал. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.