09 июля 2020, 20:31
Nissan и Toyota попали в аварию под Петербургом
Nissan и Toyota устроили ДТП на автодороге «Зуево-Новая Ладога» в Киришиском районе. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Авария произошла 9 июля, около 16:20.
По предварительным данным, 39-летняя женщина, которая сидела за рулем Toyota, выехала на встречную полосу и там столкнулась с Nissan.
Внутри второй иномарки сидели водитель и пассажир. Они получили травмы и попали в больницу. Одиннадцатилетний ребенок владелицы Toyota тоже пострадал. Медики оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.