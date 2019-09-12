Nissan и LADA столкнулись в Уфе. Пострадал один человек

По данным издания, авария произошла на Нагаевском шоссе. 49-летний водитель иномарки врезался в отечественное авто, которое двигалось по встречной полосе. В результате столкновения травмы получила 24-летняя пассажирка LADA Priora.

Врачи оказали ей необходимую помощь, после чего отпустили домой. Виновник аварии на момент ДТП он был пьян. В его отношении составили административный протокол.