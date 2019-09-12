  • Nissan и LADA столкнулись в Уфе. Пострадал один человек

    12 сентября 2019, 14:39

    Артур Блянихов

    Накануне в столице Башкирии случилось ДТП с участием иномарки Nissan Qashqai и легковушки LADA Priora. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, авария произошла на Нагаевском шоссе. 49-летний водитель иномарки врезался в отечественное авто, которое двигалось по встречной полосе. В результате столкновения травмы получила 24-летняя пассажирка LADA Priora.

    Врачи оказали ей необходимую помощь, после чего отпустили домой. Виновник аварии на момент ДТП он был пьян. В его отношении составили административный протокол.