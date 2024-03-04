04 марта 2024, 10:41
Никто не пострадал во время взрыва на мосту через Чапаевку под Самарой
ФСБ: жертв в результате взрыва на железнодорожном мосту под Самарой не было
Во время взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Жертв и пострадавших нет», — передали в ведомстве.
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Сообщение о хлопке на мосту поступило в экстренные оперативные службы утром 4 марта. ЧП произошло на перегоне Звезда-Чапаевск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Пять поездов задержали, часть электричек вывели из расписания. К взрыву и помехе в работе железнодорожного транспорта могут быть причастны «посторонние лица». Неизвестные пытались подорвать опору моста, в регионе объявили план «Загорск», который используют для информирования об угрозе безопасности.
Очевидец Евгений Губин сообщил «360», что слышал громкий звук, напоминающий переход истребителем звукового барьера. В его доме задрожали окна.
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