Происшествия 04 марта 2024, 10:41 Никто не пострадал во время взрыва на мосту через Чапаевку под Самарой ФСБ: жертв в результате взрыва на железнодорожном мосту под Самарой не было

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Во время взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Жертв и пострадавших нет», — передали в ведомстве.

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Сообщение о хлопке на мосту поступило в экстренные оперативные службы утром 4 марта. ЧП произошло на перегоне Звезда-Чапаевск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

Пять поездов задержали, часть электричек вывели из расписания. К взрыву и помехе в работе железнодорожного транспорта могут быть причастны «посторонние лица». Неизвестные пытались подорвать опору моста, в регионе объявили план «Загорск», который используют для информирования об угрозе безопасности.

Очевидец Евгений Губин сообщил «360», что слышал громкий звук, напоминающий переход истребителем звукового барьера. В его доме задрожали окна.