Происшествия 03 апреля 2024, 08:46 Никто не пострадал в результате схода оползня на пути в Сочи РИА «Новости»: из-за оползня в Сочи на железнодорожных путях никто не пострадал Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс — Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.

«Нет», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Реклама

Объем оползня достиг 30 кубометров. На перегоне Дагомыс — Мамайка, где случилось ЧП, развернули оперштаб. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Пострадало 56 гаражей гаражного кооператива на улице Дагомысской. Людей эвакуировали.

Из-за коммунальной аварии вечером 2 апреля на опорную стену и пути вынесло 70 кубических метров грунта на 1955-м километре участка Дагомыс — Сочи. Подпорная стена и опора контактной сети оказались повреждены. Движение поездов на этом участке нарушилось, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожники предпринимают все меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.