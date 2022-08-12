Никто не пострадал в результате обрушения стены дома в Омске

По предварительным данным, при обрушении стены пятиэтажного жилого дома в Омске, никто не пострадал. Об этом представитель экстренных служб рассказал РИА «Новости».

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал он.

По его словам, на место происшествия уже прибыли дежурные силы спасателей.

Журналисты РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС России рассказали, что устранением последствий обрушения стены дома в Омске занимаются привлечены 62 человека. Кроме того, сотрудники ведомства используют 18 единиц техники.

Кадры моментом обрушения стены дома опубликовали в Telegram-канале издания. На них видно, что по линии обвала части здания еще до происшествия образовалась большая разветвленная трещина в виде паутинки.

Обрушение стены обнажило часть внутренней жилой территории дома. Обломки повредили растущее рядом зеленое насаждение. Часть обрушившейся стены докатилась до машины, которая припаркована близко к дому. На кадрах, снятых уже после ЧП видно, что на месте происшествия уже прибыли спасатели.