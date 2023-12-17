Происшествия 17 декабря 2023, 11:44 Никто не пострадал в результате массовой атаки дронов ВСУ в Ростовской области Ростовский губернатор Голубев заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА Unsplash

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ВСУ пытались нанести удар по Ростовской области с помощью беспилотников. После массовой атаки БПЛА жертв нет. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что российские системы ПВО отразили массовую атаку и сбили 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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«Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — отметил губернатор.

В Ростовской области военные перехватили и ликвидировали БПЛА в районе Морозовска и Каменска.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о первом случае появления украинского БПЛА в регионе. Системы ПВО в ночь на 17 декабря обнаружили и сбили беспилотник ВСУ. При падении и детонации дрона никто не пострадал.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, в регионе приняли все необходимые меры, Липецкая область взаимодействует с оборонным ведомством.