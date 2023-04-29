Происшествия 29 апреля 2023, 08:02 Никто не пострадал при возгорании резервуара с топливом в Севастополе Развожаев: пострадавших при возгорании резервуара с топливом в Севастополе нет

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Пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Никто из людей не пострадал. <…> Гражданским объектам ничего не угрожает», — написал Развожаев, уточнив, что возглавил оперативный штаб.

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По словам Развожаева, ситуация находится под контролем оперативных служб. С огнем борются 18 расчетов. К месту происшествия направили пожарный поезд.

Он отметил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.

Власти Севастополя не планируют эвакуировать жителей из района, где загорелась нефтебаза. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора города. Специалисты сделают замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Развожаев ранее заявил, что резервуар с топливом горит на площади 1000 «квадратов». Предварительно, возгорание началось из-за попадания беспилотника.