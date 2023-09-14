Происшествия 14 сентября 2023, 09:02 Никто не пострадал при пожаре на газопроводе в Саратовской области Открытое горение на газопроводе под Саратовом ликвидировали РИА «Новости»

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В Саратовской области на подземном газопроводе Песчаный Умет — Сторожевка устранили открытое горение, возникшее после разгерметизации. Пострадавших нет, сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

Юрин указал, что прибыл на место ЧП по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

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«Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади два гектара. Пострадавших нет», — указал он.

По словам Юрина, газоснабжение не предназначено для использования населением. Экстренные службы продолжили работу, обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее в МЧС России сообщали, что около поселка Красный Октябрь в Саратовской области случилась разгерметизация газопровода. После этого вспыхнул пожар. В службу информация поступила в 06:37 по московскому времени.

Очевидцы также опубликовали кадры с места ЧП. Они запечатлели большой столб огня и густой дым.