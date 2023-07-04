Эксклюзив 04 июля 2023, 12:08 «Никто не понял, что происходит». Очевидец — о падении обломков БПЛА в Новой Москве Житель Кривошеино сообщил, что слышал четыре хлопка при падении обломков БПЛА

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Житель деревни Кривошеино поселения Первомайского в Новой Москве Александр признался, что в момент падения украинских беспилотников слышал четыре хлопка. Об этом он рассказал «360».

«Хлопок был где-то в 06:30. Потом еще последовало около трех хлопков. Никто особо не понял, что происходит. Потом посмотрел в окно — а там пожар. Все побежали туда, загорелась двухэтажная постройка», — рассказал он.

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Александр сообщил, что местные жители бросились на помощь тушения нежилой постройки, поскольку огонь мог перекинуться на дом.

«У меня родители начали помогать пожарным тушить огонь, чуть он не перекинулся на дом. Приехали спецорганы, жильцы из дома вышло, все хорошо. Приезжали скорая, Следственный комитет, но обошлось без жертв. Самое главное, что люди остались целы», — отметил очевидец.

Ранее Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны утром во вторник уничтожили пять украинских беспилотных аппаратов в небе над Новой Москвой и Московской областью.