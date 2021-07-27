«Никому не пожелаю такого». Екатеринбуржец похитил беременную жену и сутки избивал ее

В Екатеринбурге бизнесмен похитил свою беременную жену и увез на дачу, где сутки жестоко избивал ее. Женщина утверждает, что потеряла ребенка. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Екатеринбурге задержали 39-летнего Дмитрия Трапезникова. Ему предстоит провести два месяца в СИЗО. По версии следствия, в минувший четверг он подкараулил свою беременную супругу Александру Полынову, когда та возвращалась домой с работы. Недавно женщина подала на развод.

Трапезников, по версии следствия, схватил жену, угрожал ей оружием, затолкал в машину и увез в загородный дом. Там он целые сутки избивал Александру и держал ее взаперти. Тревогу забила мать девушки, которая обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили местонахождение женщины по биллингам сотовой связи.

Александру доставили в больницу. На ее лице нет живого места, под глазами огромные синяки. По ее словам, из-за избиения она потеряла ребенка.

Девушка сообщила, что во вторник ей закончили делать переливание крови.

«На данный момент нахожусь в очень тяжелом состоянии в больнице. Никому не пожелаю такое пережить», — сказала Александра.

Мать обвиняемого явилась на заседание суда, но неохотно общалась с журналистами. По словам женщины, она не обсуждала с Дмитрием произошедшее, и не знает, что случилось.

Мужчина в суде подтвердил, что действительно приезжал к месту работы Александры, но не применял к ней насилия. Якобы они просто поссорились, и не больше.

Адвокат потерпевшей Андрей Конышев сообщил, что его подзащитная находится в крайне тяжелом состоянии. Она потеряла большое количество крови. Адвокат отметил, что у арестованного есть разрешение на оружие.