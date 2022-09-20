«Почти пять лет лечился от шизофрении». Дядя рассказал о первом преступлении убившего отца в Турции россиянина | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 03:12 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber «Почти пять лет лечился от шизофрении». Дядя рассказал о первом преступлении убившего отца в Турции россиянина Убивший отца в Турции россиянин лечился от шизофрении после нападения на одноклассника Unsplash.com

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Мужчина, убивший в Турции своего отца, страдал шизофренией и лечился в психиатрической больнице. Восемь лет назад он напал с молотком на бывшего одноклассника, рассказал «360» его дядя.

Брат убитого россиянина сообщил, что племянник почти пять лет был на лечении, потом комиссия «признала его нормальным». Первое преступление мужчина совершил в 2014 или в 2015 году.

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«У него уже было такое, он напал на своего одноклассника с молотком, но тот парень остался жив. Это было в Темрюке рядом с домом», — рассказал брат погибшего.

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Причиной нападения послужила старая обида — мужчина вспомнил, что одноклассник сильно побил его в пятом или шестом классах. Увидев товарища с балкона, он взял молоток, спустился и ударил его сзади. Пострадавший три месяца провел в реанимации, еле выкарабкался, сообщил собеседник издания.

После этого он полгода был в бегах. Потом родственники нашли его и уговорили сдаться, он пошел в полицию на явку с повинной. Суд избрал меру пресечения — принудительное лечение. Родственник сообщил, что у мужчины часто были галлюцинации.

По поводу видеообращения брат убитого заявил, что все сказанное — плод воображения его племянника. По его словам, отец души не чаял в детях, оплачивал путешествия сына.

«Отец над ними Богу молился. Он (сын — прим. ред.) ни одного дня в жизни не проработал, ни в чем не нуждался. За последний год он меньше чем полгода был в России. Отец старался, что бы он от больницы отошел», — пояснил брат убитого.

Жена погибшего россиянина находится в реанимации, перенесла одну операцию и готовится ко второй, сообщил собеседник.

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