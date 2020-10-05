На школьной линейке в Великих Луках сразу 13 учащихся резко почувствовали себя плохо, всех их госпитализировали, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Очевидцы произошедшего поделились с «360» подробностями.

«У нас один потерял сознание, еще пятерым стало плохо. Их выводили один за одним. Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки. Я стояла в первом ряду. Смотрю, мужики подбегают к мальчику. Потом девочка, еще одна, мальчик, снова девочка. Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще плашмя упал», — рассказала одна школьниц, также присутствующая на линейке.

По словам девочки, всех пострадавших сразу уводили. Учитель физики потом сказала детям, что «еще никогда не видела такого «камнепада». В школу приехала полиция.

Еще одна девочка оказалась среди пострадавших. Она рассказала, что все поголовно начали падать в обморок. Дети лежат в соседних палатах, кроме тех, кто попал в реанимацию.

«Нам всем сделали уколы в вену и заставили сдавать мочу. Одну девочку увезли в реанимацию», — поделилась собеседница «360».

Про девочку, попавшую в реанимацию, говорят многие. По словам очевидцев, она сильно «шаталась и стала белая, как смерть».

«Нам сказали, что у нее самые плохие анализы. Если это был тепловой удар, как говорит директриса школы в интервью, то почему тогда у всех пострадавших плохие анализы? Я тоже стояла на солнце, на самой жаре, смотреть не могла. И со мной все нормально. Правда, боялась поворачиваться, потому что ребят уводили один за одним», — рассказала еще одна участница событий в Великих Луках.

Также ребята сообщают, что сейчас в районе школы берут образцы земли, и пока никто ничего особо не понимает.

«Сначала стало плохо 12 людям, но из них лишь двое упали в обморок на линейке. Когда они уходили с линейки, их тошнило. К трем часам дня оказалось, что пострадавших уже 13. Но двум девочкам, например, точно стало плохо из-за солнцепека. У одной закололо сердце. Никакие это не наркотики и газы, как пишут в СМИ», — поделилась еще одна учащаяся школы в Великих Луках, которая присутствовала на линейке.

По словам очевидцев, в реанимации мог оказаться только один человек: мальчик, который упал первым. Он сильно ударился головой, у него сразу пошла кровь. К нему подбежали взрослые и быстро унесли ребенка.

«Ребята из больницы передают, что их не выпустят до 12 часов завтрашнего дня. Какие-то анализы будут делать через Псков. Причем у детей, которые в реанимации, стоит гипоксия, она обычно при пневмонии появляется. То есть будут делать тест на коронавирус», — пояснила еще одна участница событий.

Ранее появилась информация о том, что на линейке в школе в Великих Луках стало плохо сразу 13 ученикам. Их экстренно госпитализировали в местную больницу.