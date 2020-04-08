Никас Сафронов попал в ДТП

Советский и российский художник Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения. ДТП произошло на Тверской улице в Москве.

Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Авария произошла по вине водителя такси. Он заснул за рулем автомобиля и врезался в две машины.

Художник направлялся за продуктами для праздничного стола в честь своего дня рождения. Из-за ДТП он ударился головой об руль машины. У художника разбита губа и выбит зуб, машина сильно повреждена.

Водитель второго автомобиля находится в тяжелом состоянии. На месте работают сотрудники скорой помощи. Решается вопрос о госпитализации Сафронова.

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