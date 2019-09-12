«Ударило шею, голова кружится». Никас Сафронов попал в аварию в Подмосковье

Художник Никас Сафронов стал участником ДТП на подъезде в поселок Барвиха. Известно, что он не пострадал.

Сафронов торопился на вечер памяти фэшн директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер.

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«Он нормально себя чувствует. Пострадала только машина», — сообщила помощница художника Ольга.

Она рассказала, что виновником аварии был другой автомобиль. В Porsche Cayenne въехали на трассе.

Сафронов рассказал, что причиной аварии стало слишком оживленное движение в вечернее время.

«В 20:30 самый большой трафик. Произошел удар. Ударило шею, дернуло шею у моего друга Семена Борисовича. Голова кружится. Он будет обращаться [к медикам]. У меня удар, но пока нормально, особо не замечаю, хотя есть некие такие боли», — рассказал художник.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.