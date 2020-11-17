«Ничего вызывающего». Соседи рассказали о девочке, в которую стреляли из-за внешнего вида
По словам людей, живущих в соседних домах, молодые люди часто засиживались во дворе на детской площадке, но на увещевания громко не шуметь и не ругаться, начинали вести себя спокойнее.
«Ничего особенного в ее внешности не было. Молодежь сейчас и с красными волосами ходит, и с синими. Были креативные прически, но не вызывающие. Первый раз у нас такое, местные подростки мирные», — рассказал «360» Анастасия.
Ранее Telegram-канал «MASH на Мойке» сообщал, что 14 ноября на ул. Чкалова в Калининском районе Петербурга 16-летняя Оля вместе с друзьями сидела на детской площадке. Около 19:30 к ним подошел незнакомей 19-25 лет, и раскритиковал собравшихся за внешний вид и поведение. Оля ему возразила, за что неизвестный выстрелил ей в лицо из аэрозольного пистолета.
Девочка госпитализирована в ДГБ № 19 с ссадинами и ожогами. Ее мать написала заявление в полицию. Нападавшего разыскивают оперативники.