Происшествия 08 марта 2024, 15:52 «Ничего страшного». Вяльбе упрекнула лыжниц в Сочи за низкий спортивный уровень Вяльбе раскритиковала пострадавших на спартакиаде в Сочи лыжниц РИА «Новости»

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Спортсменки, которые пострадали во время лыжной гонки в рамках спартакиады в Сочи, не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Об этом газете «Спорт-Экспресс» заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — отметила она.

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Вяльбе напомнила, что лыжники часто сталкиваются с риском получить травмы. По ее мнению, со спортсменками на трассе не произошло ничего страшного, хотя некоторые из них получили переломы.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?» — указала глава ФЛГР.

Ранее во время спортивного мероприятия в Сочи лыжную трассу накрыла снежная буря. В результате плохих погодных условий пострадали порядка 10 лыжниц. По словам Вяльбе, с серьезными травмами в больницу обратились три человека.