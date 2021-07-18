«Ничего не ест, мучают кошмары»: родственник сбившей детей в Москве студентки рассказал о ее состоянии

Валерия Башкирова, которая сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве, ничего не ест и жалуется на постоянные кошмары. О ее состоянии телеканалу НТВ рассказал родственник девушки.

По его словам, в первые минуты после трагедии с Валерией случилась истерика. Она стала звонить своей матери и в слезах рассказывать, что произошло. Ее семья приехала на место, поговорили с пострадавшими и пообещали им помочь, чем смогут.

Сейчас Валерия остается в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. У девушки нет доступа к телефону и интернету: это исключает домашний арест. Валерия жалуется на постоянные кошмары и отказывается от еды.

Трагедия произошла 16 июля на улице Авиаторов. 18-летняя студентка Валерия Башкирова ехала за рулем автомобиля Mazda. Она не заметила, на дороге по пешеходному переходу шла семья с тремя маленькими детьми. Всех ребят сбила машина, а маму и бабушку только слегка задело.

По словам очевидцев, картина была жуткая: дети в ссадинах лежали на обочине, между ними в шоке бегала мать. Всех троих доставили в больницу и пытались спасти. Но в первые сутки после аварии скончался пятилетний мальчик, а через день и его трехлетний брат. В живых осталась только девятимесячная девочка. По данным СМИ, она до сих пор в отделении нейрохирургии, за ее жизнь борются врачи.

Сама Валерия рассказала, что в момент аварии управляла машиной и сидела в телефоне, который отвлек ее от дороги. Сейчас девушка под домашним арестом. Эта мера пресечения очень возмутила депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он заявил, что обратится в прокуратуру и обжалует домашний арест. Депутат добавил, что приложит максимальные усилия, чтобы Башкирова «не отделалась» от наказания. К месту аварии жители города несут цветы и игрушки.