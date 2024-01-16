Происшествия 16 января 2024, 22:49 Незнакомка попыталась похитить первоклассницу в Воронеже Прокуратура: женщина хотела украсть в Воронеже девочку на глазах у матери РИА «Новости»

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Неизвестная женщина пыталась похитить ученицу первого класса после уроков. Это произошло в микрорайоне Шилово в Воронеже, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, информацию о случившемся распространили в СМИ. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, для этого они организовали проверку.

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«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — указали в сообщении.

Ранее «Вести Воронеж» сообщали, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы. По словам матери девочки, незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда встревоженная женщина догнала их, та стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Неизвестные ранее похитили ребенка в Новосибирске на улице. Мальчика затащили в машину и увезли.