Происшествия 13 февраля 2024, 13:47 Нежилой двухэтажный дом загорелся в Нижегородской области

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Возгорание произошло в неэксплуатируемом двухэтажном здании в переулке Гайдара в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило нежилой дом ночью 13 февраля. Общая площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 19 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.