Двое детей пострадали при обрушении нежилого здания в Перми

Две девочки 13 и 14 лет пострадали при обрушении нежилого здания в Перми. Им удалось проникнуть туда мимо охраны, сообщило РИА ФАН.

Промышленная база на заводской улице охраняется ЧОП. Однако детям удалось каким-то образом проникнуть на территорию мимо охранников. Сообщается, что девочки пошли туда, чтобы собирать ягоды.

Пока дети находились на территории, у здания начали рушиться перекрытия. Дети пострадали, они доставлены в больницу. У одной из девочек диагностирован перелом голени, у другой — перелом бедра, у обеих множественные ссадины и ушибы.

СК начал проверку по факту случившегося.