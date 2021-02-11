Нежилое здание загорелось в Люберцах. Фото

В Люберцах утром в четверг загорелось нежилое здание. Пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

«11 февраля в 05:50 от очевидца поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Лесопитомник, дом 1», — говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧМ. Они обнаружили сильное задымление внутри здания. В 07:16 пожар уже был локализован на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, внутри никого не было.

Источник фото: МЧС по Московской области

Пожар тушили 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 17 человек и пять единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.

Накануне в Горно-Алтайске в деревянной школе произошел пожар. Были эвакуированы более 100 человек. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Известно, что никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.