13 июня 2023, 15:45
Нежилое здание загорелось на Выборгской улице в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Выборгской улице накануне произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городское управление МЧС.
Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит помещение площадью 60 квадратных метров. Возгоранию присвоили номер 1-БИС.
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Всего в тушении участвовали 28 пожарных и шесть единиц техники. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.
Санкт-Петербург
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