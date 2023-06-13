Происшествия 13 июня 2023, 15:45 Нежилое здание загорелось на Выборгской улице в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Выборгской улице накануне произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городское управление МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит помещение площадью 60 квадратных метров. Возгоранию присвоили номер 1-БИС.

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Всего в тушении участвовали 28 пожарных и шесть единиц техники. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.