Нежилое здание загорелось на востоке Москвы

Пожар вспыхнул в одном из нежилых зданий на востоке столицы. На место отправили пожарные расчеты. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, здание загорелось на первом Иртышском проезде. Бороться с огнем отправили пожарных, которые в пути следования увидели густой черный дым. Они выяснили, что возгорание произошло в выселенном здании. В одноэтажном сооружении, построенном из железобетона, начались обрушения.

Огонь охватил уже 800 квадратных метров площади. Сейчас пожарные продолжают бороться с пламенем. Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам. Информации о пострадавших и погибших не поступало.