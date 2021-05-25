Нежилое здание загорелось на набережной Яузы в центре Москвы

Пожар вспыхнул в нежилом административном здании на Серебрянической набережной в Москве. Из-под кровли валит густой дым. Об этом «360» сообщил источник в столичных экстренных службах.

По данным столичного МЧС, здание двухэтажное. Сейчас оно находится на демонтаже. Пожар начался на крыше, площадь загорания уточняют. Информации о пострадавших нет.

«Из-за пожара перекрыто движение по Серебрянической набережной. Автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. На месте работают оперативные службы», — сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram.

В ведомстве посоветовали заранее построить маршрут перед поездкой в этот район. О причине пожара ничего не известно.