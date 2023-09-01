Происшествия 01 сентября 2023, 09:06 Нежилое здание пострадало в Курской области после атаки украинского БПЛА Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали Курчатов двумя беспилотниками РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики атаковали город Курчатов двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«Повреждения получили жилой дом и административное здание. На место уже выдвинулись специалисты, они оценят размер ущерба», — написал он.

Реклама

Однако позднее Старовойт уточнил, что на самом деле беспилотник был один.

«Появление второго беспилотника не подтвердили. За него ошибочно приняли пролет первого БПЛА. Подтвердили попадание дрона на нежилому зданию, пострадал фасад. Из местных жителей никто не пострадал», — добавил глава региона.

Курская область неоднократно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны украинских боевиков.

Днем ранее, в четверг, боевики обстреляли населенный пункт Теткино в Глушковском районе. Всего зафиксировали пять прилетов, осколки снарядов повредили фасады, окна и крыши в четырех домовладениях. Старовойт обещал оказать местным жителям необходимую помощь в ремонте жилья.