18 апреля 2024, 15:23
Нежилое здание горело на Магнитогорской улице в Петербурге
Пожар вспыхнул на территории ремонтируемого здания в Петербурге. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Пожар произошел на Магнитогорской улице. Пламя охватило четвертый этаж строения. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
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На место направили 10 спасателей и две единицы техники. Специалистам удалось оперативно ликвидировать огонь.
Пожары
МЧС РФ
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