Происшествия 18 апреля 2024, 15:23 Нежилое здание горело на Магнитогорской улице в Петербурге

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Пожар вспыхнул на территории ремонтируемого здания в Петербурге. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар произошел на Магнитогорской улице. Пламя охватило четвертый этаж строения. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

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На место направили 10 спасателей и две единицы техники. Специалистам удалось оперативно ликвидировать огонь.