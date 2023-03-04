Эксклюзив 04 марта 2023, 08:46 Нежилое помещение загорелось в многоэтажном доме на северо-западе Москвы Источник «360»: спасатели начали эвакуацию из-за пожара в многоэтажке в Москве РИА «Новости»

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Нежилое помещение загорелось в 12-этажном доме на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. По его данным, из здания начали эвакуировать людей.

ЧП произошло по улице Фомичевой. На место прибыли спасатели и приступили к вскрытию двери. С земли для тушения подали пожарный ствол с водой.

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Официальной информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Источник «360» в экстренных службах уточнил, что в помещении художественной студии загорелась мебель и техническое оборудование на площади три «квадрата».