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Нежилая двухэтажка загорелась в Екатеринбурге

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Пожар произошел в Екатеринбурге 31 августа — загорелась расселенная двухэтажка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области

Пламя охватило здание на улице Баумана, 37, загорелись оба этажа. Пожарные были вынуждены перекрыть движение на улице Шефской.

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Информация о пожаре поступила в 22:22 по местному времени. Локализовать пламя удалось в 22:55. В тушении пожара задействовали 15 человек личного состава, а также четыре автомобиля спецтехники.

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