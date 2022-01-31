31 января 2022, 12:39
Незаконный ввоз шуб и дубленок пресекли в Курганской области
В Курганской области таможенники задержали груз с дубленками, обувью и шубами без маркировки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской таможни.
«Операция проходила совместно с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям», — отмечается в сообщении.
По данным информагентства, таможенники обнаружили около 60 шуб и более 50 пар спортивной обуви без обязательной маркировки. Общий вес груза составил порядка 200 килограммов.