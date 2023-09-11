Происшествия 11 сентября 2023, 21:23 Незаконный сбыт краба выявили в ресторанах Москвы ФСБ обнаружила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудники ФСБ пресекли незаконный сбыт более восьми тонн краба в московских ресторанах. Ущерб государству составил около 50 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В ходе проверки следователи допросили часть персонала ресторанов, противозаконная деятельность оказалась в поле зрения ФСБ.

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«В рамках уголовного дела назначили различные экспертизы, сейчас устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, вступив в сговор с поставщиками, столичные рестораторы приобрели краба по фиктивным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. Теперь поставщикам грозит наказание сроком до шести лет лишения свободы.

Пограничники ФСБ ранее изъяли партию клешней краба в Магадане. Также они обнаружили браконьерские крабовые и креветочные ловушки в бухте Нагаева.