Незаконные свалки загорелись на Артемовских лугах под Нижним Новгородом

Незаконно организованные свалки загорелись на территории природного парка «Артемовские луга» в Нижегородской области. О пожарах стало известно из-за жалоб жителей деревни Кузьминка.

Как сообщает newsnn.ru, местные жители обратили внимание на пожар днем 13 апреля. Селяне издали заметили столб черного дыма и отправились на место происшествия. Жительница Нижнего Новгорода Ирина Карюкова смогла заснять горящие мусорные кучи на видео. Она рассказала, что на лугах горели нелегально складирующиеся там резиновые коврики. Горящая и тлеющая резина издавала резкий химический запах.

Источники возгорания удалось потушить только усилиями приехавшей по вызову пожарной бригады.

В МЧС отметили, что на территории природного парка действительно было зафиксировано тление мусора. Участок, охваченный огнем, достигал 10 квадратных метров.