Происшествия 19 марта 2024, 15:13 Незаконную перевозку людей через Волгу пресекли в Нижегородской области

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Специалисты зафиксировали незаконную перевозку людей через Волгу в Нижегородской области. Нарушители использовали судно на воздушной подушке, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Нелегальную деятельность выявили возле города Лысково и поселка Макарьево. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку после соответствующей публикации в Сети.

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В отношении перевозчика составили два административных протокола. Материалы уже передали в суд для рассмотрения по существу.