Происшествия 05 марта 2023, 19:22 Незаконное собрание подростков из «ЧВК „Редан“» разогнали в Макеевке МВД ДНР: незаконное собрание подростков из движения «ЧВК „Редан“» пресекли в Макеевке Соцсети

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Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике пресекли незаконное собрание группы подростков в Макеевке. Также они задержали шесть несовершеннолетних, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Группа подростков в возрасте от семи до 18 лет собралась 4 марта в центре города. Правоохранители подчеркнули, что несовершеннолетние имели отношение к группировке «Редан». Шестерых участников собрания задержали.

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«С ними провели профилактическую беседу о недопущении подобных действий. После проведения проверки подростков поставили на учет в службе по делам несовершеннолетних», — уточнили в МВД.

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Жителям ДНР также напомнили, что скопления людей могут стать потенциальной мишенью для ВСУ, которые совершают обстрелы жилых районов Макеевки. В период действия военного положения на территории ДНР запрещено проводить массовые сборы.

Ранее в Москве полиция задержала более 300 участников беспорядков, которых подозревают в причастности к неформальному движению «ЧВК „Редан“». У некоторых из них изъяли газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты.