Происшествия 13 мая 2023, 12:26 Незаконно содержащегося в неволе каймана нашли в центре Москвы Прокуратура Москвы начала проверку незаконного удержания в неволе каймана в ночном клубе

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Владельцы одного из клубов в центре Москвы поселили в террариуме каймана. Никаких документов на животное у них не было. Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры и департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Об удерживаемом в неволе каймане рассказал неравнодушный житель. Свое сообщение он оставил в специальном чат-боте для помощи диким животным. Автор публикации отметил, что кайман находится в опасности.

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Если владельцы клуба не предъявят документы на животное, то рептилию заберут и отправят в специальный центр реабилитации, где каймана проверят ветеринары и он получит весь необходимый уход.

В ведомстве напомнили, что все животные отряда крокодилов входят в перечень запрещенных к содержанию в России. Постановление правительства действует с 2019 года.