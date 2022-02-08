«Невские новости»: жительница Петербурга получила ожоги после посещения солярия

Жительница Санкт-Петербурга посетила солярий в Выборгском районе, после чего оказалась в больнице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 6 февраля в салоне красоты на улице Федора Абрамова. 43-летняя женщина заработала закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рану теменно-височной области, ожоги первой степени 60% кожи лица, тела и рук. Ее госпитализировали. Сейчас она находится без сознания.