Происшествия 19 декабря 2022, 16:59 Тело человека нашли на КАД в Петербурге

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Утром 19 декабря на КАД в Петербурге было обнаружено тело человека. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу, однако попал под колеса автомобиля.

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На снимках видно, что рядом с погибшим стоит грузовик с включенными аварийными сигналами, а также машины правоохранителей.

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