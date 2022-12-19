19 декабря 2022, 16:59
Тело человека нашли на КАД в Петербурге
Утром 19 декабря на КАД в Петербурге было обнаружено тело человека. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, мужчина пытался перейти дорогу, однако попал под колеса автомобиля.
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На снимках видно, что рядом с погибшим стоит грузовик с включенными аварийными сигналами, а также машины правоохранителей.
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