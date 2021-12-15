«Невские новости»: сотрудник морского торгового порта в Петербурге получил травмы

Сотрудник торгового морского порта в Санкт-Петербурге получил травмы во время работ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла сегодня, 15 декабря. Несмотря на полученные во время строительных работ ранения, мужчина выжил. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Медики оказывают рабочему всю необходимую помощь.