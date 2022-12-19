Происшествия 19 декабря 2022, 15:31 «Невские новости»: смертельное ДТП с участием Audi произошло в Кировском районе Петербурга

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ДТП с участием автомобиля Audi произошло вечером 18 декабря в Кировском районе Петербурга. В результате случившегося погиб пешеход, переходивший дорогу на красный свет, написали «Невские новости».

По данным правоохранительных органов, за рулем иномарки находился гражданин Азербайджана. Автомобиль, которым он управлял, зарегистрирован на родственника.

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Сообщается, что пострадавший умер в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью.

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